بعد تعادل مانشستر يونايتد.. تصريح ناري من تركي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:33 صباحاً - تسبب المستشار تركي آل الشيخ في إثارة حالة من الجدل الواسع بتصريحاته الأخيرة بعد مباراة "مانشستر يونايتد" و"بيرنلي" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق تركي آل الشيخ بعد تعادل مانشستر يونايتد

انتهت مواجهة الفريقين، التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الـ21، بالتعادل الإيجابي 2-2، في نتيجة جاءت لتزيد من الضغوط على نادي الشياطين الحمر بعد سلسلة النتائج المخيبة في الأسابيع الماضية.

وعقب المباراة، كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تعليقًا لفت الأنظار وقال فيه:

"يونايتد من أسباب المرض السنوات الأخيرة!".

وجاءت هذه الكلمات لتسلط الضوء على الوضع المتذبذب للفريق الإنجليزي في الموسم الحالي، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في الأداء.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن "مانشستر يونايتد" قرر مؤخرًا إقالة مدربه روبن أموريم يوم الإثنين الماضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري الإنجليزي، وتظل الجماهير تترقب تحسن أداء الفريق في المباريات المقبلة بعد هذا القرار الإداري الحاسم.