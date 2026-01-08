فيديو: مقتل امرأة على يد ضابط أمريكي أثناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:33 صباحاً - أصدرت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية بيانًا رسميًا حول الحادثة التي أودت بحياة امرأة برصاص أحد ضباطها خلال عملية نفذتها عناصر إنفاذ القانون، وذلك أثناء محاولتها الفرار.

مقتل امرأة على يد ضابط أمريكي

أكد مسؤول بالوكالة، في تصريحات نقلتها قناة «فوكس نيوز»، أن الحادث وقع بعدما حاولت مركبة مسلحة دهس ضباط إنفاذ القانون، في ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا لحياتهم، وأضاف المسؤول أن الضابط اضطر لإطلاق النار دفاعًا عن نفسه وعن زملائه، بعد تقييمه أن الخطر كان وشيكًا وفوريًا.

وأوضح البيان أن المرأة أصيبت بعدة طلقات نارية ونُقلت على الفور إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها، وأكد المسؤول أن التحقيقات الأولية في الحادثة جارية، وأن الوكالة تلتزم بالإجراءات القانونية والتحقيقية الكاملة لتوضيح جميع الملابسات المرتبطة بالحادث.