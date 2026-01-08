أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:33 صباحاً - أعلنت منصة بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 عن تحديث أسعار الكتاكيت في المزارع والأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار تفاوت بحسب نوع الكتكوت والشركة المنتجة له.

وتتصدر الكتاكيت البيضاء والساسو والبلدي قائمة الأكثر طلبًا في السوق المصري، مع اختلاف الأسعار حسب العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 25 و31 جنيه، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان نحو 19 جنيه، أما الكتكوت الساسو فسجل 8 جنيه، والكتكوت الساسو بيور 9 جنيه، بينما وصل سعر الكتكوت البلدي إلى 4 جنيه، وسجل الكتكوت الهجين سعر 6 جنيه، وكتكوت الجيل الثاني 7 جنيه، والكتكوت روزي بيور 6 جنيه.

وبالنسبة لأسعار كتاكيت الشركات، فقد سجل كتكوت القاهرة للدواجن سعر 28 جنيه، كما بلغ سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت 28 جنيه، بينما وصل كتكوت الوطنية إلى 31 جنيه، والكتكوت الوادي 26 جنيه.

أما كتكوت العناني فسجل 28 جنيه، وسجل كتكوت مكة المكرمة الأبيض 25 جنيه، في حين بلغ سعر كتكوت مكة المكرمة ساسو 15 جنيه، وسجل كتكوت نيوجين 30 جنيه، وكتكوت عاصم الخرصاوي 18 جنيه، وكتكوت القصبي 27 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار متغيرة بشكل يومي وفقًا لحجم الإنتاج والطلب على أنواع الكتاكيت المختلفة، ما يجعل متابعة بورصة الدواجن أمر مهم للمربين والمستثمرين في هذا القطاع لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة عند الشراء.