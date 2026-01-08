الناقلة مجانًا.. تردد قناة أرضية المغربية لمباريات ربع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:33 صباحاً - قناة أرضية المغربية تبث بشكل رسمي دور الربع نهائي من كأس أمم أفريقيا 2026، وهي خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من الجماهير المغربية والعربية، ويأتي هذا القرار في ظل البحث المتزايد عن تردد القناة، خاصة أنها من بين القنوات القليلة التي تقدم نقل المباريات بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

تردد قناة أرضية المغربية على نايل سات 2026

يستطيع كل من يتواجدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال أكثر من تردد لضمان استقرار الإشارة وتوفير بدائل مناسبة حسب قوة الاستقبال في كل منطقة:

التردد الأول: 11476.

استقطاب عمودي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 4/3.

ويتميز هذا التردد بقوة الإشارة وسهولة ضبطه على معظم أجهزة الاستقبال، ما يجعله الخيار الأكثر شيوعًا لمتابعة المباريات بجودة مستقرة.

التردد الثاني: 11157

استقطاب رأسي.

معدل ترميز 27500.

ويعد هذا التردد بديلًا في حال ضعف الإشارة أو حدوث تشويش على التردد الأول، ما يضمن استمرار استقبال المباريات دون انقطاع.

تردد قناة أرضية المغربية على عرب سات

لتوسيع نطاق المشاهدة، وفرت القناة بثًا عبر القمر الصناعي عرب سات ليتمكن جمهور أكبر في الدول العربية من متابعة المباريات، ويأتي التردد كالتالي:

التردد هو 12683.

استقطاب رأسي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 4/3.

وهذا الخيار الإضافي يعزز إمكانية متابعة كأس أمم أفريقيا 2026 دون أي مشاكل في الاستقبال.