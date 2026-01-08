قبل البدء في البناء.. قائمة أسعار حديد عز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 مساءً - حالة من الترقب تسيطر على دوائر التشييد والبناء في مصر تزامنًا مع مطلع يناير 2026 حيث تراوح سعر طن التسليح بين مستويات 30000 و34200 جنيه للطن الواحد.

وهذا التباين السعري يمنح المستهلك خيارات متعددة تناسب ميزانيته خاصة بعدما شهدت الأسابيع الماضية موجات من عدم الاستقرار إلا أن المشهد الحالي يتجه نحو التوازن الذي يخدم حركة العمران والمقاولات بشكل مباشر ويقلل من حدة الضغوط على الراغبين في استكمال وحداتهم السكنية.

أسعار الحديد اليوم

حافظت الكيانات العملاقة في صناعة الصلب على مراكزها السعرية دون تغيير يذكر، حيث استقر حديد عز عند 34200 جنيه وتبعه السويس للصلب بسعر 33700 جنيه.

في حين سجلت شركتا بشاي والمراكبي حوالي 34000 جنيه للطن وبرزت شركة حديد المصريين بالسعر الأعلى الذي وصل إلى 34500 جنيه، وقدمت شركات مثل الجارحي ومصر ستيل والكومي أسعار تنافسية بدأت من 31000 جنيه.

كما هبط سعر حديد العلا بمقدار 300 جنيه ليصل إلى 30000 جنيه للطن، وسجل الجيوشي للصلب تراجعًا ليستقر عند 30400 جنيه.