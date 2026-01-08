اتحاد التنس يوضح حقيقة أزمة اللاعبة هاجر عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 01:22 مساءً - كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد التنس تفاصيل الموقف الخاص باللاعبة "هاجر عبد القادر" بعد الجدل الذي أثير حول مشاركتها في إحدى البطولات الدولية المقامة في كينيا، عقب تعرضها لخسارة كبيرة أمام لاعبة ألمانية، وأكد المصدر أن الاتحاد المصري للتنس لم يكن طرف في هذه المشاركة بأي شكل من الأشكال.

وأوضح المصدر أن اللاعبة غير مقيدة في سجلات الاتحاد المصري للتنس، ولا تندرج ضمن القوائم الرسمية للاعبين المسجلين، مشيرًا إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى إقامتها الحالية في كينيا، ومشاركتها في بطولة الاتحاد الدولي للتنس المقامة في نيروبي.

وأضاف أن مشاركة اللاعبة جاءت من خلال بطاقة دعوة استثنائية منحها لها الاتحاد الكيني للتنس، دون أي ترشيح أو موافقة أو تدخل من جانب الاتحاد المصري، مؤكدًا أن الاتحاد لم يكن على علم مسبق بمشاركتها ولم يتدخل في إجراءات دخولها البطولة.

وشدد المصدر على أن هذه البطولة تخضع للوائح الاتحاد الدولي للتنس، والتي تتيح للاتحادات المنظمة منح بطاقات دعوة لأي لاعب من أي جنسية، دون الرجوع إلى اتحاده الوطني، وهو ما ينفي تمامًا مسؤولية الاتحاد المصري للتنس عن مشاركة اللاعبة أو نتائجها.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد المصري لا يمتلك أي معلومات فنية أو إدارية إضافية تخص اللاعبة، ولا يتحمل أي تبعات ناتجة عن مشاركتها في البطولة، باعتبار أن الأمر خارج نطاق اختصاصه بالكامل.