بعد إسقاط عضويته بتهمة الخيانة العظمى.. من هو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 04:22 مساءً - يهتم العديد مؤخرًا بالتعرف عن أبرز المعلومات عن عيدروس الزبيدي، وذلك بعد إسقاط عضويته الأيام الماضية وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة العظمى، حيث أنه يعتبر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في دولة اليمن كما أنه قائد سياسي بارز، كما أنه خلال مسيرته قاد الحراك المسلح في جنوب الدولة وذلك ضد جماعة الحوثي والقوات الحكومية السابقة.

من هو عيدروس الزبيدي

ولد عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي في اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو لعام 1967 وذلك في قرية زبيد بمحافظة الضالع الجنوبية بالدولة، كما أنه من أسرة بقبلية زبيد في حمير بالضالع.

انتقل عيدروس بعد ذلك إلى مدينة عدن لاستكمال تعليمه الجامعي عام 1986، وذلك في كلية القوات الجوية والدفاع الجوي، وتخرج في عام 1988 برتبة ملازم ثان، كما أصبح محافظ لعدن في عام 2015 ومن ثم وبعد إقالته بعامين فقد قام بتأسيس كيان سياسي عرف وقتها بقضية الجنوب، وقام بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي.

أما في عام 2022 تم تعيين الزبيدي نائبًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واستمر دوره حتى عام 2025 ليتم تعيينه رئيسًا للمجلس، أما في يوم 7 يناير الحالي 2026، فقد تم الإعلان عن إسقاط عضويته ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة في الدولة على خلفية التهمة الموجه إليه وهي الخيانة العظمى.