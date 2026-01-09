مقتل 81 من "الشباب" الصومالية
أعلن الجيش الصومالي، عن مقتل 18 من عناصر حركة "الشباب" المسلحة الليلة الماضية في عملية عسكرية في مديرية ساكو التابعة لإقليم جوبا الوسطى، جنوب الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية /صونا/، عن وزارة الدفاع الصومالية، أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير مصنع كانت تستخدمه عناصر حركة "الشباب" المسلحة في إنتاج وتجهيز أنواع مختلفة من المتفجرات التي تستعمل في استهداف المدنيين.
يذكر أن قوات الأمن الصومالية تمكنت خلال الأشهر الماضية من استعادة عدة مناطق بوسط وجنوب الصومال من سيطرة عناصر حركة "الشباب"، التي تخوض ضدها معارك منذ أكثر من عقد.
