حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:29 صباحاً - يفتح ملعب "كارلوس بلمونتي" أبوابه لاستقبال مواجهة مرتقبة تجمع بين صاحب الأرض ألباسيتي وضيفه ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وألباثيتي يلا شوت بلس في كأس ملك إسبانيا بدون تقطيع بجودة عالية hd مباشر

تكتسب مباراة ريال مدريد وألباثيتي أهمية استثنائية لكونها الظهور الأول للفريق الملكي تحت قيادة مدربه الجديد "ألفارو أربيلوا" الذي تولى المهمة خلفًا لتشابي ألونسو.

حيث يسعى الميرينجي لمداواة جراحه وتجاوز آثار الهزيمة الأخيرة في السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي برشلونة، ويدرك لاعبو الريال أن مباريات الكأس لا تعترف بالفوارق الفنية الكبيرة؛ مما يجعل الحذر واجبًا أمام طموح ألباسيتي الذي يطمح لتفجير مفاجأة مدوية وإحراج العملاق المدريدي فوق ميدانه وبين جماهيره المتحمسة.

موعد مباراة ريال مدريد وألباثيتي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة هذه الموقعة الحاسمة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الرباط، بينما ستكون في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات.

وفي لفتة مميزة لجماهير الكرة في المنطقة العربية، أعلنت قناة "MBC مصر 2" عن نقل أحداث المباراة مباشرة عبر شاشتها المفتوحة، ليتسنى للجميع متابعة تفاصيل اللقاء بتعليق المعلق الرياضي "أحمد النفيسة".

كما سيكون المشجعون على موعد مع تغطية شاملة عبر منصة "شاهد" التي تمتلك حقوق بث المسابقة، لضمان تجربة مشاهدة فريدة تجمع بين التحليل الفني الدقيق ونقل الأجواء الحماسية من قلب ملعب كارلوس بلمونتي.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وألباثيتي عبر الإنترنت

أما بالنسبة للمتابعة عبر الإنترنت، فإن تطبيق "شاهد" هو الوسيلة الأساسية لمشاهدة البث المباشر بجودة عالية، بينما يمكن للمتابعين المتواجدين خارج النطاق الجغرافي للمنطقة العربية الاستعانة بتطبيق "NordVPN" لضمان الوصول للخدمة من أي مكان في العالم.