لينك مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب ونيجيريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء والوطن العربي مساء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 صوب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يترقب الجميع صدامًا من العيار الثقيل يجمع بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري في محطة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

أسود الأطلس يخوضون هذه المباراة الحاسمة متسلحين بعاملي الأرض والجمهور، وتحت قيادة فنية محنكة للمدرب وليد الركراكي الذي يسعى لتجاوز عقبة "النسور الخضراء" والوصول للمباراة النهائية.

خاصة بعد المشوار المثالي للفريق الذي شهد إقصاء العملاق الكاميروني من دور الثمانية، بينما يطمح المنتخب النيجيري في العودة لمنصات التتويج وتعويض خسارته للقب النسخة الماضية، معتمدًا على ترسانته الهجومية الفتاكة التي تضم أسماء عالمية مثل فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان.

وقد جاء تأهل الفريقين لهذا الدور بعد مستويات مبهرة؛ حيث حققت نيجيريا العلامة الكاملة في المجموعات قبل إزاحة الجزائر، بينما سجل المغرب تفوقًا كبيرًا في أدوار خروج المغلوب.

وهو ما يجعل الفائز من هذه القمة هو المرشح الأبرز للقب قبل مواجهة المتأهل من لقاء مصر والسنغال في المشهد الختامي المقرر له يوم 18 يناير الجاري.

مباراة المغرب ونيجيريا: الموعد والقناة الناقلة

ستنطلق صافرة بداية الملحمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما يترقب الجمهور المحلي اللقاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الرباط.

وستكون قنوات beIN SPORTS MAX 1 و2 و3 و4 هي الناقل الحصري للبطولة بتعليق المعلق المغربي جواد بدة، كما أعلنت "المغربية الأرضية" عن بث اللقاء مجانًا لمتابعيها داخل المملكة.

ويوفر تطبيق "تود" (TOD) خدمة البث المباشر عبر الإنترنت لتكتمل بذلك كافة سبل المشاهدة أمام الجماهير الراغبة في رؤية من سيحجز مقعده في نهائي الحلم الإفريقي.