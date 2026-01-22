اطّلع على الشوط الأول.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:33 صباحاً - يتحفز العملاق البافاري بايرن ميونخ لمواصلة زحفه القاري حينما يستقبل نظيره سان جيلواز البلجيكي مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 فوق ميدانه التاريخي أليانز أرينا، وذلك ضمن فعاليات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

رفاق الهداف الإنجليزي هاري كين يخوضون هذه المواجهة برغبة عارمة في حصد العلامة الكاملة لتعزيز رصيدهم البالغ 15 نقطة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب العام.

ويسعى لتأكيد هيمنته الهجومية الكاسحة التي أظهرها مؤخرًا تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، لضمان البقاء في مقدمة الركب الأوروبي وتجنب أي مفاجآت قد تعطل مسيرة الفريق نحو اللقب.

وعلى الجانب الآخر، يدرك فريق سان جيلواز صعوبة المهمة في معقل البافاريين، إلا أنه يطمح في تقديم أداء بطولي يساعده على تحسين مركزه الحالي معتمدًا على تكتل دفاعي منظم لمحاولة امتصاص الحماس الألماني المعتاد.

وتعتبر هذه المباراة فرصةً مثاليةً لبايرن ميونخ لاستغلال الحالة الفنية المستقرة جدًا التي يمر بها الفريق، خاصةً مع التألق اللافت للثنائي لويس دياز وهاري كين، في ليلة يتوقع أن تشهد صراعًا فنيًا كبيرًا بين طموح الضيوف البلجيكيين والقوة الضاربة لأصحاب الأرض.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وسانت خيلويزي

استقرت شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 6 لتكون الناقل الحصري والوحيد لأحداث المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توفير استوديو تحليلي متكامل يسبق اللقاء لتسليط الضوء على كافة الجوانب التكتيكية والتشكيلات الرسمية لكلا الفريقين.

متى تبدأ مباراة بايرن ميونخ وسانت خيلويزي؟

تكون صافرة البداية في مباراة بايرن ميونخ وسانت خيلويزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.