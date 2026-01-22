حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:33 صباحاً - تتأهب جماهير كرة القدم العالمية لمتابعة فصل جديد من فصول الإثارة الأوروبية فوق عشب ملعب فيلودروم، حيث يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومارسيليا الأسطورة بجودة قوية واضحة دون تقطيع مباشر أبطال أوروبا

يدخل الريدز هذه المواجهة وعينهم على النقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في جدول الترتيب وضمان التقدم نحو الأدوار الإقصائية، بينما يتسلح أصحاب الأرض بعاملي الأرض والجمهور لتقديم عرض قوي يحافظ على آمالهم في البقاء ضمن دائرة المنافسة القارية المشتعلة.

وتكتسب هذه السهرة الكروية أهمية استثنائية مع عودة النجم المصري محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول، وهو ما اعتبره المدرب آرني سلوت دفعة هائلة تمنح الفريق فاعلية أكبر أمام المرمى.

وفي المقابل يدرك لاعبو مارسيليا حجم التحدي الذي ينتظرهم أمام رفاق صلاح، حيث أكد نجوم الفريق الفرنسي جاهزيتهم لبذل أقصى جهد ممكن لعرقلة طموحات الضيف الإنجليزي والخروج بنتيجة إيجابية تثلج صدور أنصارهم في ليلة يتوقع أن تطغى عليها الندية التكتيكية والسرعة الفائقة في التحولات الهجومية من كلا الجانبين.

متى تبدأ مباراة ليفربول ومارسيليا؟

تبدأ مباراة ليفربول ومارسيليا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سيكون الموعد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ومارسيليا اليوم؟

قد استقرت شبكة بي إن سبورتس بصفتها الناقل الحصري للبطولة على قناة beIN SPORTS 1 لنقل أحداث المباراة مباشرة.

وأيضًا يتاح خيار البث الرقمي عبر تطبيق TOD ومنصة beIN Connect لمتابعة كافة تفاصيل المباراة المنتظرة بين عراقة ليفربول وطموح مارسيليا.