حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:33 صباحاً - تتجه أنظار الجماهير الرياضية مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 صوب إنجلترا، وتحديدًا نحو ملعب سانت جيمس بارك، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع نيوكاسل يونايتد بضيفه آيندهوفن الهولندي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ويدخل الماكبايس اللقاء تحت ضغط النقاط، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد وبي إس في في دوري أبطال أوروبا مباشر بدون تقطيع

يطمح المدرب إيدي هاو في استغلال الدعم الجماهيري الكبير لاقتناص فوز ثمين يقرب فريقه من مراكز التأهل المباشر وتفادي عقبات الملحق.

بينما آيندهوفن يمتلك 8 نقاط في المركز الحادي والعشرين، ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية تؤمن بقاءه ضمن دائرة المنافسة على الأدوار الإقصائية.

وتحمل هذه المباراة في طياتها الكثير من الإثارة التكتيكية، حيث يعتمد نيوكاسل على الاندفاع البدني والضغط العالي فوق أرضية ميدانه، في حين يراهن الفريق الهولندي على التوازن الدفاعي والتحولات السريعة التي ميزت أداءه الأوروبي مؤخرًا.

ويدرك كلا الفريقين أن أي تعثر في هذا التوقيت المتأخر من دور المجموعات قد يلقي بظلاله على أحلام الاستمرار في ذات الأذنين.

متى تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد وبي إس في؟

صافرة بداية مباراة نيوكاسل يونايتد وبي إس في في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

كيفية مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد وبي إس في

خصصت شبكة بي إن سبورتس قناة beIN Sports HD 4 لنقل أحداث المباراة مباشرة وحصريًا بصوت المعلق أحمد عبده، كما يمكن للمشاهدين ملاحقة البث المباشر عبر منصة بي إن كونكت وتطبيق TOD لضمان التغطية الشاملة واللحظية لكافة تفاصيل المباراة المنتظرة.