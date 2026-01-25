لا تفوتك قمة الإثارة.. موعد مباراة مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 01:26 مساءً - يلتقي منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأحد، مع نظيره الجزائري، في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، وذلك في افتتاح مباريات الدور الرئيسي للبطولة المقامة حاليًا في رواندا، وسط اهتمام جماهيري واسع على مستوى القارة الإفريقية.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا مجموعته في المرحلة الأولى، محققًا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، عقب الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات.

وحقق الفراعنة انتصارات متتالية على منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليؤكدوا جاهزيتهم الكاملة للمنافسة على لقب البطولة، ومواصلة فرض هيمنتهم كأحد أقوى منتخبات كرة اليد في إفريقيا.

وتأتي مواجهة الجزائر ضمن مباريات الدور الرئيسي، الذي يضم إلى جانب منتخب مصر منتخبات أنجولا والجزائر ونيجيريا، في مجموعة قوية تتطلب أعلى درجات التركيز، خاصة أن نتائج هذه المرحلة تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تحقيق بداية قوية بالدور الرئيسي، عبر الفوز على الجزائر، من أجل تعزيز فرص التأهل إلى نصف النهائي، ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026.

موعد مباراة مصر ضد الجزائر اليوم في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد