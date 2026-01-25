بطرق مجانية وبدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة تونس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 01:26 مساءً - يلتقي منتخب تونس لكرة اليد، اليوم الأحد، مع نظيره المغربي، في مواجهة عربية قوية ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، وذلك في إطار مباريات الدور الرئيسي من البطولة القارية المقامة حاليًا، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق اللعبة في الوطن العربي.

ويستهل منتخب تونس مشواره في الدور الرئيسي بمواجهة صعبة أمام المنتخب المغربي، بعدما نجح نسور قرطاج في التأهل إلى هذه المرحلة متصدرين مجموعتهم في دور المجموعات، بفضل سلسلة من الانتصارات القوية التي أكدت جاهزية الفريق للمنافسة على اللقب القاري.

وقدم المنتخب التونسي مستويات مميزة خلال مرحلة المجموعات، حيث افتتح مشواره بفوز عريض على منتخب الكاميرون بنتيجة 41-22، ثم واصل تفوقه بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة 25-18، قبل أن يختتم المرحلة الأولى بانتصار كبير على منتخب كينيا بنتيجة 39-21، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور الرئيسي دون أي خسارة.

ويتواجد منتخب تونس في الدور الرئيسي ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات المغرب والرأس الأخضر وغينيا، في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات الأربعة، ما يمنح مباريات المجموعة أهمية مضاعفة منذ الجولة الأولى.

ويخوض المنتخب التونسي مواجهة اليوم أمام المغرب، قبل أن يصطدم يوم الثلاثاء المقبل بمنتخب الرأس الأخضر، متصدر المجموعة الرابعة في الدور الأول بعد تحقيقه العلامة الكاملة، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من مجموعتي الدور الرئيسي إلى نصف النهائي، إلى جانب صعود المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في ألمانيا خلال يناير 2027.

كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد تونس

تُنقل المواجهة مجانًا عبر قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد عبر قناة ON Time Sports 2 HD، كما يتوفر البث المباشر لدي الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على الإنترنت.

كما يتاح أيضاً مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس على موقع فيسبوك.