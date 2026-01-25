بدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة مصر ضد الجزائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 01:26 مساءً - يصطدم منتخب مصر لكرة اليد بنظيره الجزائري، مساء اليوم الأحد، في مواجهة عربية مرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، المقامة حاليًا على الأراضي الرواندية، وذلك في إطار الجولة الأولى من مباريات الدور الرئيسي للبطولة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تقديمه مشوارًا قويًا في مرحلة المجموعات، حيث نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا 6 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية على منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق المرحلة الحاسمة.

ويأمل الفراعنة في مواصلة عروضهم القوية وتحقيق فوز جديد على حساب المنتخب الجزائري، من أجل تعزيز حظوظهم في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، خاصة في ظل قوة المنافسة في الدور الرئيسي، الذي يضم إلى جانب مصر والجزائر منتخبي أنجولا ونيجيريا.

وتحمل مواجهة مصر والجزائر طابعًا خاصًا، نظرًا للتاريخ الطويل والحافل بين المنتخبين في بطولات كرة اليد الإفريقية، فضلًا عن الأهمية الكبيرة لنتيجة اللقاء، التي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ترتيب المجموعة ومسار التأهل للأدوار النهائية.

ويسعى منتخب مصر لاستغلال خبراته القارية والعناصر المميزة في صفوفه لتحقيق بداية مثالية في الدور الرئيسي، ومواصلة مشواره نحو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، الذي يمثل هدفًا رئيسيًا للفراعنة وخطوة مهمة على الصعيدين القاري والدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر

يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

كيفية مشاهدة مباراة مصر ضد أوغندا عبر الإنترنت

تتيح الصفحة الرسمية لقنوات أون تايم سبورتس على موقع فيسبوك البث المباشر للمباراة التي ستجمع بين الفراعنة ومحاربو الصحراء، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الرسمية على موقع يوتيوب، لتسهيل المتابعة للجماهير من أي مكان.