قائمة قنوات مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 01:26 مساءً - يلتقي منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأحد، مع نظيره الجزائري، في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، المقامة حاليًا في رواندا.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في الدور الرئيسي من البطولة بمواجهة الجزائر، بعدما نجح في التأهل متصدرًا مجموعته خلال مرحلة المجموعات، محققًا العلامة الكاملة.

وقدم الفراعنة أداءً قويًا في الدور الأول، حيث حققوا الفوز على منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليحصدوا 6 نقاط ويتصدروا المجموعة عن جدارة، مؤكدين جاهزيتهم للمنافسة في الأدوار الحاسمة من البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في الدور الرئيسي ضمن مجموعة تضم منتخبات أنجولا والجزائر ونيجيريا، في مرحلة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر ان تنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر في كرة اليد

تُنقل المباراة التي ستجمع بين ولاد النيل والخضر مباشرة عبر عبر قناة ON Time Sports 1 HD، التي توفر تغطية حصرية ومباشرة لمباريات الفراعنة في البطولة القارية.

ومن الممكن مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والجزائر بشكل مجاني من خلال التطبيق الرسمي للشبكة التي أعلنت إذاعة المباراة فضائيًا ورقميًا مجانًا.