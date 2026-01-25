القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد تونس في كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 01:26 مساءً - يصطدم منتخب تونس لكرة اليد بنظيره المغربي، اليوم الأحد، في قمة عربية مرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، وذلك في إطار الجولة الأولى من مباريات الدور الرئيسي للبطولة القارية، التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المتأهلة.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما أنهى مرحلة المجموعات متصدرًا مجموعته، عقب تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات الكاميرون وغينيا وكينيا، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من البطولة.

وقدم نسور قرطاج عروضًا قوية في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بفوز عريض على الكاميرون بنتيجة 41-22، ثم تفوق على غينيا بنتيجة 25-18، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على كينيا بنتيجة 39-21، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي دون أي خسارة.

وتضم مجموعة منتخب تونس في الدور الرئيسي منتخبات المغرب والرأس الأخضر وغينيا، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب المغربي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الأول، قبل أن يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب الرأس الأخضر، متصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.

وتكتسب مباريات الدور الرئيسي أهمية كبيرة، في ظل نظام البطولة الذي يمنح بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2027، المقرر إقامتها في ألمانيا.

ويطمح منتخب تونس لتحقيق بداية قوية أمام المغرب، من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الدور نصف النهائي، ومواصلة المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، وضمان التأهل إلى مونديال ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد تونس

تُذاع مباراة نسور قرطاج وأسود الأطلس في بطولة إفريقيا لكرة اليد مجانًا من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد عبر قناة ON Time Sports 2 HD، التي خصصت تغطية كاملة لمباريات البطولة الإفريقية.