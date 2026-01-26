الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 10:22 مساءً - يستعد ملعب الأول بارك لاحتضان واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن للمحترفين، حيث يستضيف النصر نظيره التعاون مساء اليوم الإثنين 26 يناير 2026 في لقاء يمثل منعطفًا هامًا لمسيرة "العالمي" في البطولة.

يمر فريق النصر بفترة عصيبة من الهزائم التي أبعدته عن الصدارة لكنه استعاد نغمة الانتصارات في الجولتين الماضيتين، ويطمح الآن لمواصلة الزحف نحو المركز الأول مستذكرًا فوزه الكاسح في الدور الأول بخماسية نظيفة.

إلا أن المهمة لن تكون يسيرة أمام فريق "السكري" الذي يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة ويسعى لتصحيح مساره وإثبات قوته أمام كبار الدوري بأسلوب قتالي يضمن له الخروج بنتيجة إيجابية من قلب الرياض.

تشكيل النصر المتوقع

من المتوقع أن يدخل النصر المباراة بخطته الهجومية المعتادة "4-2-3-1" معتمدًا على نواف العقيدي في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي الدفاع بقيادة محمد سيماكان وإينيغو مارتينيز.

بينما يقود ساديو ماني وجواو فيليكس وكينجسلي كومان خط الوسط الهجومي لتمويل الأسطورة كريستيانو رونالدو بالكرات الحاسمة أمام المرمى في محاولة لفك تكتلات التعاون الدفاعية.

كيف تشاهد مباراة النصر والتعاون مجانًا؟

أعلنت شبكة "ثمانية" عن توفير تغطية شاملة وحصرية لهذا الصدام الكروي عبر قناتها الرياضية التي ستبث المباراة بتعليق عربي متميز يضفي مزيدًا من الحماس على أحداث اللقاء، كما أتاحت الشبكة لمحبي المشاهدة عبر الإنترنت تطبيقها "ثمانية".

موعد مباراة النصر والتعاون

تتجه الأنظار نحو صافرة البداية التي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة النصر والتعاون

سيكون المعلق الشهير فارس عوض واصفًا ومعلقًا على أحداث مباراة النصر والتعاون.