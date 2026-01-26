تردد قناة أون تركي الجديد واستمتع بأقوى المسلسلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 10:22 مساءً - تُعد قناة أون تركي (On Turki) من القنوات الفضائية الشهيرة التي حازت على اهتمام عدد كبير من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي في الفترة الأخيرة حيث تقدم محتوى درامي متنوع سواء أفلام أو مسلسلات تركية رومانسية، وفيما يلي سوف نقوم بعرض التردد الخاص بالقناة حتى تتمكن من متابعتها بدون تشويش.

نبذة عن قناة أون تركي

قناة أون تركي هي قناة فضائية متخصصة في عرض المسلسلات التركية المترجمة أو المدبلجة إلى اللغة العربية، وتهدف إلى تلبية أذواق المشاهد العربي المحب للأعمال التركية الحديثة والكلاسيكية، كما تتميز القناة بعرض مسلسلات شهيرة حققت نسب مشاهدة مرتفعة، مع إعادة الحلقات أكثر من مرة على مدار اليوم.

تردد قناة أون تركي عرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 10850 عمودي (V) 27500 3/4

خطوات تنزيل تردد قناة أون دراما تركي