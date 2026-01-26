لينك مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 10:22 مساءً - يستعد ملعب الإنماء مساء اليوم الإثنين 26 يناير 2026 لاستضافة مواجهة هامة تجمع بين الاتحاد ونظيره الأخدود لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، فالاتحاد يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة مع رغبة جامحة في مداواة جراحه بعد تعثره الأخير والعودة مجددًا لمنافسة الكبار على مراكز المقدمة.

فريق الأخدود يقع في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط ويسعى اليوم أمام الاتحاد إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل وخطف نقطة أو ثلاث تساعده في رحلة الهروب من شبح الهبوط؛ مما يجعل اللقاء صراعًا مثيرًا بين طموح المربع الذهبي ورغبة البقاء في دوري الأضواء والشهرة بأسلوب يضمن المتعة لكل المتابعين.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود

أعلنت شبكة قنوات "ثمانية" عن تخصيص قناة "ثمانية 1" لنقل أحداث مباراة الاتحاد والأخدود مباشرة، حيث تمتلك الشبكة الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والأخدود عبر الإنترنت؟

أتاحت الشبكة للجماهير خيارًا إضافيًا عبر البث الرقمي من خلال تطبيقي "ثمانية" و"جاكو" اللذين يوفران مشاهدة مجانية للجمهور في كافة أنحاء العالم؛ مما يسهل على عشاق الاتحاد متابعة فريقهم المفضل في أي وقت ومن أي مكان.

موعد مباراة الاتحاد والأخدود

تتجه الأنظار نحو ملعب الإنماء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو ما يعادل الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي حيث تنطلق صافرة البداية لهذه المباراة المنتظرة.

هوية معلق مباراة الاتحاد والأخدود

سيتولى التعليق على مباراة الاتحاد والأخدود المعلق الرياضي بلال علام عبر شاشة "ثمانية".