قائمة قنوات كاملة.. القنوت الناقلة لمباراة العين ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:33 مساءً - يحل نادي العين ضيفا ثقيلاً على نظيره نادي اتحاد كلباء مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء يجمعهما على "ملعب اتحاد كلباء"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026.

ويسعى الزعيم العيناوي لمواصلة مطاردة الصدارة واستعادة المركز الأول ولو بشكل مؤقت، حيث يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

في المقابل، يطمح فريق اتحاد كلباء، صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة العين ضد كلباء

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 03:15 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 04:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 05:15 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد كلباء

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر القنوات الرياضية الإماراتية التالية: