فيديو ممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الغضب.. الحقيقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:33 مساءً - أثار مقطع فيديو قصير موجة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت فيه سيدة ترتدي زي التمريض وهي تلتقط مقطع مصور بجوار جثمان داخل ما بدا أنه ثلاجة موتى، الأمر الذي دفع آلاف المستخدمين للتعبير عن استيائهم واعتباره إساءة صريحة لحرمة الموتى وتجاوز غير مقبول لأخلاقيات المهنة الطبية.

الفيديو المتداول تضمن عبارات غريبة وجهتها الفتاة للجثمان، من بينها حديث يوحي بالألفة والمزاح، ما زاد من حدة الغضب ودفع المتابعين للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، وسط تساؤلات عن كيفية السماح بتصوير مثل هذا المشهد داخل منشأة طبية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة أن المقطع المتداول لا يعكس واقعة حقيقية، موضح أن المشهد تمثيلي بالكامل، وتؤديه فتاة تعمل كـ"كومبارس" ضمن كواليس تصوير مسلسل درامي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وأضاف المصدر أن المكان الظاهر في الفيديو ليس ثلاجة موتى حقيقية، وإنما ديكور تم إعداده خصيصًا للتصوير، مؤكدًا أن الفيديو جرى تداوله خارج سياقه الدرامي، ما تسبب في حالة من البلبلة وسوء الفهم بين الجمهور.