من مقطع صادم إلى بلاغ رسمي.. كيف انتهت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:33 مساءً - تحول مقطع مصور عرف باسم «فيديو علاء» إلى حديث الشارع العراقي والعربي خلال ساعات قليلة بعد انتشاره الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي وما صاحبه من اتهامات صادمة بالخيانة الزوجية داخل منزل الزوجية وفق رواية الزوجة.

وبدأت القصة مع تداول فيديو يظهر الزوج العراقي في وضع يشتبه أنه خيانة على فراش الزوجية الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة بين المستخدمين، ودفع المقطع لاعتلاء صدارة «الترند» في العراق وعدة دول عربية وسط مطالبات بتدخل الجهات الأمنية.

وسرعان ما تحركت قوات الأمن حيث جرى القبض على الشخص الظاهر في الفيديو والذي يدعى «علاء»، بعد ساعات من انتشار المقطع، خاصة أن مثل هذه الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي إذا وقعت داخل منزل الزوجية.

تفاصيل جديدة حول تسريب الفيديو

وفي تطور لافت كشف محامي الزوجة أن موكلته لم تقم بنشر الفيديو على مواقع التواصل موضحًا أنها صورته فقط وأرفقته ضمن مستندات دعوى خيانة زوجية تقدمت بها ضد زوجها في مركز الفرات والجهاد قبل أكثر من أسبوع، وأضاف المحامي أن الزوجة بادرت برفع دعوى رسمية لمعرفة الجهة التي قامت بتسريب الفيديو، مؤكدًا أن نشره على نطاق واسع لم يكن بإرادتها وإنما خرج عن إطار الإجراءات القانونية.

مكالمة هاتفية فجرت الأزمة

وبحسب تصريحات المحامي فإن الزوجة تلقت اتصالًا من زوجها أثناء وجودها خارج المنزل تعمد خلاله استفزازها بإبلاغها بوجود سيدة أخرى داخل البيت، ما دفعها للاتصال بالطوارئ وطلب تدخل الشرطة.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى منزل الزوج حيث تم ضبطه برفقة فتاة أخرى وجرى التحفظ عليهما على ذمة التحقيق، وسط اتهامات تتعلق بالخيانة الزوجية وممارسة أفعال مخالفة للقانون داخل منزل الزوجية.