دونكرفورت تطلق سيارة P24 RS الخارقة بسعر يتجاوز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:27 مساءً - أعلنت شركة دونكرفورت الهولندية عن إطلاق سيارتها الخارقة الجديدة P24 RS، والتي سيتم إنتاجها فقط بعدد محدود يصل إلى 150 نسخة، بسعر يبدأ من 298 ألف و500 يورو، أي ما يعادل نحو 16 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبًا.

وتعتمد السيارة على محرك سداسي الأسطوانات V6 مزود بشواحن توربينية، ويولد ثلاثة مستويات من القوة تتراوح بين 400 و600 حصان، ما يمنحها تسارع مذهل من 0 إلى 200 كلم/ساعة في 7.4 ثانية، وسرعة قصوى تتخطى 300 كلم/ساعة.

وتتميز P24 RS بخفة وزنها ورشاقتها، حيث يبلغ وزنها 780 كجم فقط، بفضل الاعتماد على هيكل مصنوع من ألياف الكربون، ومن الناحية الشكلية، تمتاز السيارة بعجلات أمامية مكشوفة، وسقف صلب قابل للإزالة، وأبواب مجنحة تضيف لمسة رياضية جذابة.