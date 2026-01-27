بقرار قضائي.. إحالة عمرو أديب للمحاكمة في قضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:27 مساءً - قررت النيابة العامة بمنطقة العجوزة إحالة الإعلامي عمرو أديب إلى المحاكمة على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير بحق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في تطور جديد للأزمة القضائية بين الطرفين.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة مرتضى منصور من الاتهامات المتعلقة بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية خلال الفترة الماضية.

وفي تفاصيل الدعوى أوضح محامي الإعلامي عمرو أديب أن موكله كان قد تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، اتهمه فيها بتوجيه عبارات مسيئة وألفاظ خارجة تمس السمعة والشرف، وأضاف أن هذه التصريحات دفعت فريق الدفاع إلى التوجه لمكتب النائب العام وتحرير جنحة مباشرة جرى نظرها أولًا أمام محكمة جنح أكتوبر، قبل إحالتها لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية بسبب عدم الاختصاص.

واستمرت إجراءات التقاضي أمام محكمة جنح العجوزة حيث عقدت جلسة بتاريخ 18 نوفمبر 2024، انتهت بقرار المحكمة إحالة الدعوى الخاصة بمرتضى منصور إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني للقضية، وهو ما فتح الباب أمام تطورات جديدة انتهت بإحالة عمرو أديب نفسه للمحاكمة في القضية الحالية.