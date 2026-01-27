كيفية تشغيل قنوات beIN Sports على نايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:27 مساءً - شهدت الفترة الماضية تفعيل قنوات beIN Sports الرياضية العربية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك ضمن أحدث التحديثات التي حصلت عليها بعض أجهزة الاستقبال المزودة بسيرفرات Forever و Vanilla Premium Pro، ما لاقى اهتمامًا واسعًا من عشاق الرياضة في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة beIN Sports على نايل سات

ويعتمد بث القنوات على تقنية IP to SAT الحديثة، وهي تقنية قريبة في فكرتها من IPTV، إلا أنها تتميز بعدم استهلاك الإنترنت، حيث يتم استقبال الإشارة مباشرة عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يتيح مشاهدة القنوات دون الحاجة إلى اتصال شبكي مستمر.

وظهرت قنوات beIN Sports على التردد 11012 أفقي (H) عبر القمر الصناعي نايل سات، مع التأكيد على أن استقبال هذه القنوات يقتصر فقط على أجهزة الاستقبال الداعمة لتقنية IP to SAT، بينما لا يمكن متابعتها عبر الأجهزة التقليدية.