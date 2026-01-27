رسميًا.. ضوابط سد العجز بوحدات الخدمات المسائية بمدارس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:27 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن ضوابط سد العجز بوحدات الخدمات المسائية بمدارس التعليم الفني 2025-2026، جاء ذلك من خلال الخطاب الذي أرسلته الوزارة لكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

ضوابط سد العجز بوحدات الخدمات المسائية

حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا هام وعاجل للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط سد العجز بوحدات الخدمات المسائية بمدارس التعليم الفني 2025-2026، لكل من القسم تجارى والقسم صناعى والقسم زراعى والقسم فندقى.

أشارت وزارة التربية والتعليم، في خطابها بشأن الضوابط اللازمة لسد العجز في وحدات الخدمات المسائية، تتمثل كما يلي: