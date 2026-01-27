رسميًا.. ضوابط سد العجز بوحدات الخدمات المسائية بمدارس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:27 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن ضوابط سد العجز بوحدات الخدمات المسائية بمدارس التعليم الفني 2025-2026، جاء ذلك من خلال الخطاب الذي أرسلته الوزارة لكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات.
ضوابط سد العجز بوحدات الخدمات المسائية
حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا هام وعاجل للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط سد العجز بوحدات الخدمات المسائية بمدارس التعليم الفني 2025-2026، لكل من القسم تجارى والقسم صناعى والقسم زراعى والقسم فندقى.
أشارت وزارة التربية والتعليم، في خطابها بشأن الضوابط اللازمة لسد العجز في وحدات الخدمات المسائية، تتمثل كما يلي:
- لا يجوز إجبار أعضاء هيئات التدريس لاستكمال نصابهم بوحدات الخدمات الفنية بكافة أقسامها ونظام السنوات الثلاث، ويكون ذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم 160.
- كذلك يجب الالتزام بتطبيق نص المادة الثالثة من نفس القرار، وتضمنت بأن يتم إعادة توزيع المعلمين سواء النظرى أو العملى أو المعينين أو المؤقتين، في كافة المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة لنظام السنوات الثلاث، والتي تكون على الفصول المسائية لتحقيق التكافؤ بينهم.
- أما في حالة وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر، ويكون ذلك من أجل سد هذا العجز المتاح بالفعل، ويأتي ذلك مع إمكانية الاستعانة بالمعلمين الذي تم إحالتهم من قبل للتقاعد.