بخطوات بسيطة.. اضبط تردد قناة سوريا الفضائية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:27 مساءً - أعلنت قناة سوريا الفضائية (Syria TV) عن تحديث ترددها الجديد، مما يتيح للمشاهدين في الوطن العربي استقبال بثها بوضوح أعلى واستقرار أكبر.

تُعد هذه القناة من الوجهات المهمة لمتابعة الأخبار والبرامج السورية، ويأتي التغيير ليلبي احتياجات الجمهور الواسع الذي يتابعها يومياً.

تردد قناة سوريا الفضائية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الجودة نايل سات 11938 عمودي (V) 27500 SD/HD

خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال