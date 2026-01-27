بخطوات بسيطة.. اضبط تردد قناة سوريا الفضائية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:27 مساءً - أعلنت قناة سوريا الفضائية (Syria TV) عن تحديث ترددها الجديد، مما يتيح للمشاهدين في الوطن العربي استقبال بثها بوضوح أعلى واستقرار أكبر.
تُعد هذه القناة من الوجهات المهمة لمتابعة الأخبار والبرامج السورية، ويأتي التغيير ليلبي احتياجات الجمهور الواسع الذي يتابعها يومياً.
تردد قناة سوريا الفضائية
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|الجودة
|نايل سات
|11938
|عمودي (V)
|27500
|SD/HD
خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال
- افتح قائمة الإعدادات بالريموت.
- اختر البحث اليدوي أو إضافة تردد.
- حدد قمر نايل سات.
- أدخل التردد 11938، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.
- ابدأ عملية البحث ثم احفظ القناة بعد ظهورها.