هل حان وقت الشراء؟ انهيار مفاجئ في سعر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 12:29 مساءً - ضربت موجة من التراجع العنيف أسواق الفضة المحلية لتكسر سلسلة الارتفاعات القياسية التي استمرت طويلًا، حيث فقد المعدن الأبيض جزءًا كبيرًا من قيمته السوقية في لحظات خاطفة وسط حالة من الذهول سادت بين تجار التجزئة والمستثمرين الصغار الذين اعتادوا على مستويات سعرية مرتفعة.

انهيار سعر جرام الفضة عيار 999

استيقظ المتعاملون على هبوط حاد في عيار 999 ليتراجع إلى مستوى 188 جنيهًا بعدما فقد 17 جنيهًا من قيمته دفعة واحدة، وهو ما أرجعه خبراء السوق إلى حركات تصحيح اضطرارية بعد وصول الأسعار العالمية لمستويات غير مبررة فنيًا، حيث تأثرت السوق المحلية بهبوط الأونصة عالميًا لتستقر عند 99 دولارًا.

أسعار الفضة بمختلف العيارات

سجلت بقية الأعيرة تراجعات متفاوتة حيث استقر عيار 925 عند 174 جنيهًا وعيار 800 عند 150 جنيهًا، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول جدوى الاستثمار في الفضة خلال المرحلة الراهنة.