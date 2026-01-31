بعد خسارة 700 جنيه.. ما هو سعر الذهب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 12:29 مساءً - خيّم الهدوء الحذر على أسواق الصاغة المصرية في تعاملات السبت بعد عاصفة من الهبوط العنيف الذي ضرب المعدن الأصفر، حيث يحاول الذهب استجماع قواه وتحديد مستويات دعم جديدة عقب خسارته نحو 700 جنيه من قيمته خلال يوم واحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة المختلفة

استقر عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المحلية عند مستوى 6780 جنيهًا للجرام، بعد موجة تراجع قاسية تأثرًا بانخفاض الأونصة عالميًا بنسبة 7% لتصل إلى حدود 4997 دولارًا.

وفي ذات السياق سجل عيار 24 الفاخر نحو 7748 جنيهًا، بينما تراجع عيار 18 إلى مستوى 5811 جنيهًا؛ مما يعكس حجم التصحيح السعري الذي يمر به الذهب بعد قفزات تاريخية لم تدم طويلًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 54240 جنيهًا، متأثرًا بالضغوط البيعية الواسعة التي شملت كافة المشغولات والسبائك، حيث يرى محللون أن المستثمرين يتجهون حاليًا لتسييل مراكزهم وإعادة ترتيب أوراقهم المالية قبل صدور قرارات السياسة النقدية العالمية الجديدة.