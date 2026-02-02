العالمي في ورطة.. النصر يواجه خطر الإيقاف قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 03:33 مساءً - يواجه النصر خطر فقدان عدد من لاعبيه الأساسيين في الجولة المقبلة أمام الاتحاد.

ويستعد فريق العالمي لمواجهة نظيره العميد، في الجولة 21 بالدوري السعودي، وذلك علي أرضية ملعب الأول بارك، معقل فريق النصر

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

من المقرر ان تقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.

النصر يواجه خطر ايقاف خماسي الفريق ضد الاتحاد

ويواجه العالمي شبه إيقاف خماسي الفريق أمام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي، في حال حصولهم اليوم علي بطاقة صفراء ضد الرياض مساء اليوم الإثنين.

ويأتي في مقدمة المهددين بالإيقاف كل من أيمن يحيى، سلطان الغنام، جواو فيليكس، وإينيغو مارتينيز، والنجم البرازيلي أنجيلو جابرييل، وهو ما قد يفرض على جيسوس التعامل بحذر شديد في إدارة المباراة.