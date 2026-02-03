حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:15 مساءً - ازداد البحث الدقائق الماضية للتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي، وكذلك ميعاد صرف المعاش لهذا الشهر الحالي، حيث يعتبر ذلك البرنامج من أهم البرامج المقدمة من الحكومة المصرية للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا ويكون ذلك من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن موعد صرف تكافل وكرامة شهر فبراير 2026، سيكون بدء من يوم الأحد الموافق 15 فبراير الحالي، ليتمكن بذلك كافة المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم بالوقت المحدد، علمًا إنه يتم الصرف للمعاش يوم 15 من كل شهر ميلادي.

وفي حالة تغيير الموعد ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بالإعلان عنه رسميًا.

أماكن صرف تكافل وكرامة 2026 في مصر

يمكن للمستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة في مصر، من خلال الأماكن الآتية:

الصرف عبر مكاتب البريد المصري.

من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

المنافذ المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي

أما عن خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي، فتتمثل بذلك لتكون على النحو التالي: