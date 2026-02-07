علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 10:26 صباحاً - يستعد نادي مولودية الجزائر لمواجهة نظيره نادي الهلال السوداني مساء اليوم الجمعة، على ملعب "علي عمار" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين مولودية الجزائر والهلال

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بفوز نادي الهلال السوداني بنتيجة (2 - 1) على مولودية الجزائر، ويدخل الهلال السوداني اللقاء وهو يتربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين دون هزيمة.

في المقابل، يحتل مولودية الجزائر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويطمح لتحقيق الفوز لإنعاش آماله في التأهل للدور القادم بعد فوزه الأخير على سانت إيلوي لوبوبو بنتيجة (2-0).

موعد مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر ضد الهلال

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال

يمكنكم متابعة اللقاء عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ beIN SPORTS أو من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect لمتابعة البث المباشر والتغطية الشاملة للمباراة.

معلق مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال في دوري أبطال أفريقيا

سيتولى المعلق محمد بركات مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية لبي إن سبورتس.