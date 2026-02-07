سعر الحديد اليوم يتراجع مع بداية تعاملات الأسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 10:26 صباحاً - شهدت أسعار الحديد في بداية تعاملات الأسبوع حالة تراجع داخل السوق المحلي وسط متابعات لحظية من المستثمرين.

سعر الحديد اليوم السبت 7 فبراير

يتساءل عدد كبير من المواطنين والمستثمرين عن سعر طن الحديد اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 داخل الأسواق.

سعر طن حديد عز

سجل سعر طن حديد عز عند 37370 جنيهًا.

سعر طن حديد المراكبي

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37 جنيهًا.

سعر طن حديد بشاي

طرح سعر طن حديد بشاي بمبلغ نحو 38500 جنيه.

سعر طن حديد العشري

عرض سعر طن حديد العشري بحوالي 36200 جنيه.

سعر طن حديد المصريين

وصل سعر طن حديد المصريين سجل 38000 جنيه.