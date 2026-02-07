اطّلع على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد ضمك بدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 10:26 صباحاً - يستعد نادي الاتفاق لمواجهة نظيره نادي ضمك مساء اليوم الجمعة، على ملعب إيغو، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين الاتفاق وضمك

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة بفوز نادي الاتفاق بنتيجة (3 - 1) على ضمك، في مباراة شهدت تألق اللاعب خالد الغنام بتسجيله هدفين.

ترتيب الاتفاق وضمك في الدوري السعودي

يدخل الاتفاق لقاء اليوم وهو في المركز السابع برصيد 32 نقطة، باحثاً عن مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخير على التعاون، بينما يعاني نادي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، ويطمح لكسر سلسلة التعثرات والهروب من مناطق الهبوط.

موعد مباراة الاتفاق ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد ضمك

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قنوات ثمانية وتطبيق ثمانية، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم