متابعة لحظية.. سعر الأسمنت اليوم السبت 7 فبراير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 10:26 صباحاً - ارتفعت معدلات البحث في جوجل عن أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 داخل الأسواق المحلية، وسط متابعات من المستثمرين لحالة تغيرات حركة البيع والشراء.

سعر الأسمنت اليوم السبت 7 فبراير

وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، استقر سعر طن الأسمنت فى عدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية.

سعر طن أسمنت الرمادي

سجل سعر طن أسمنت الرمادي في بداية تعاملات الأسبوع نحو 4075 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الفهد والسويس

وطرح سعر طن أسمنت الفهد اليوم السبت بمبلغ 3350 جنيهًا، فيما وصل سعر طن أسمنت السويس في السوق المحلي نحو 3450 جنيهًا.