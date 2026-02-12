تطورات عاجلة في تعاقد الاتحاد مع ستيفان كيلر.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 04:22 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق خاص مع المدافع الكاميروني ستيفان كيلر، يقضي بمشاركته حصريًا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، دون تسجيله ضمن قائمة الفريق في المسابقات المحلية خلال الفترة الحالية.

وكان الاتحاد قد حسم صفقة التعاقد مع كيلر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، قبل أن يعلن النادي لاحقًا ضمه رسميًا قادمًا من أيل ليماسول القبرصي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، في خطوة هدفت لتعزيز الخط الخلفي بعنصر يمتلك خبرات أوروبية.

الاتحاد يتعاقد مع ستيفان كيلر

بحسب ما أوردته صحيفة «الرياضية»، فإن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن بندًا قانونيًا يحمي النادي، حيث لا يحق للاعب المطالبة بأي تعويض مالي في حال عدم مشاركته في عدد محدد من المباريات، مقابل منحه في المقابل حق فسخ التعاقد إذا لم يصل إلى الحد الأدنى من المشاركات المنصوص عليه في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمنافسات المحلية.

ماذا قدم ستيفان كيلر قبل إنضمامه للاتحاد

وخاض المدافع الكاميروني خلال الموسم الحالي 21 مباراة، نجح خلالها في صناعة هدفين، بإجمالي 1756 دقيقة لعب، كما سبق له خوض تجارب احترافية مع أندية عدة أبرزها ألافيس الإسباني وإنتر زابريتش الكرواتي، قبل أن يتألق مع أيل ليماسول ويجذب أنظار الاتحاد لضمه إلى صفوفه.

ويأتي التعاقد مع كيلر ضمن سلسلة تدعيمات أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي شملت أسماء بارزة مثل يوسف النصيري والفرنسي جورج إيلينيكنا، إلى جانب عودة الثنائي فرحة الشمراني وطلال حاجي، في إطار سعي الإدارة لتعزيز خيارات الفريق والمنافسة بقوة على مختلف البطولات.