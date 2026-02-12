اعتراف صادم يهز الجزائر.. مدرب معروف يفضح كواليس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 05:15 مساءً - وجه مدرب منتخب نيجيريا، إيريك شال، انتقادات مبطنة لمدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، محملًا إياه بشكل غير مباشر جانبًا من مسؤولية خروج “الخضر” من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بسبب قراراته الفنية في المواجهة التي انتهت بفوز نيجيريا بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا، إلى جانب أداء باهت للمنتخب الجزائري الذي ترك السيطرة لمنافسه، ما أثار شكوك الجماهير حول قدرة “محاربي الصحراء” على مجاراة المنتخبات الكبرى في القارة.

تصريحات مثيرة من شال تكشف كواليس فوز نيجيريا على الجزائر

خلال ظهور شال في برنامج تلفزيوني فرنسي، أشار إلى خبرته السابقة في الكرة الجزائرية، مؤكدًا معرفته بطبيعة لاعبيها، وقال إن مهاراتهم الفنية كانت ستشكل خطرًا كبيرًا لو تُرك لهم المجال للعب بحرية.

مدرب نيجيريا يفجرها استبعاد بونجاح سبب فوز نيجيريا

" شعرت بالارتياح عندما تطلعت على التشكيلة الأساسية ولم اجد اسم المهاجم بغداد بونجاح، غيابه سهل تنفيذ خطتي القائمة على الضغط العالي.

ولم يصرح المدرب النيجيري صراحة بتحميل المسؤولية لبيتكوفيتش، لكنه أوحى بأن اختياراته خدمت نيجيريا تكتيكيًا، خاصة مع تأخر إشراك بونجاح في الشوط الثاني، وهو ما فاجأه لأنه كان يتوقع دخوله مبكرًا لتغيير نسق اللقاء.

كما علق شال على ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي طالب بها المنتخب الجزائري، وقال