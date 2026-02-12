الاتحاد الجزائري يعلن موعد مباراة الجزائر الودية ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 05:15 مساءً - أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم استقر بشكل شبه نهائي على برنامج المباريات الودية التي سيخوضها منتخب الجزائر خلال فترتي التوقف الدوليتين في شهري مارس ويونيو المقبلين، وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم، رغم وجود بعض التحفظات المرتبطة بالجوانب التنظيمية وهوية المنافسين وملاعب إقامة اللقاءات.

ويستعد محاربو الصحراء لخوض خامس مشاركة مونديالية في تاريخهم، بعدما أوقعتهم قرعة البطولة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب، والنمسا، والأردن.

ويأمل رفاق رياض محرز في تقديم حضور قوي وترك بصمة مميزة في النسخة المقبلة، خاصة بعد غياب دام 12 عامًا عن العرس العالمي.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مباريات الجزائر في كأس العالم 2026

من المقرر أن يخوض المنتخب الجزائري مبارياته ضمن دور المجموعات في الولايات المتحدة، حيث يلعب مواجهتين في مدينة كانساس سيتي أمام الأرجنتين والنمسا، ثم مباراة ثالثة في سان فرانسيسكو أمام الأردن.

وسيكون أمام المدرب فلاديمير بيتكوفيتش فرصتان فقط لإعداد المنتخب قبل انطلاق البطولة، من خلال معسكرين تحضيريين في مارس ويونيو، يسعى خلالهما لخوض مباريات ودية قوية أمام منتخبات من الصف الأول لرفع جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا.

موعد مباريات الجزائر القادمة

ووفق المصدر ذاته، فقد تم الاتفاق مبدئيًا على خوض مباراتين وديتين، الأولى في نهاية مارس أمام منتخب أوروغواي، والثانية في يونيو أمام منتخب هولندا، وذلك ضمن الخطة التحضيرية الأخيرة التي وضعها الاتحاد الجزائري استعدادًا لمنافسات كأس العالدم 2026.