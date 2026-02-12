استقرار قبل المونديال.. الاتحاد الإنجليزي يجدد عقد توخيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 04:22 مساءً - يضع الاتحاد الإنجليزي حجر الأساس لمرحلة جديدة من الاستقرار الفني، متمسكًا بالعقل المدبر الذي أعاد للأسود الثلاثة هيبتهم الدفاعية.

تمديد عقد توماس توخيل

قطع الاتحاد الإنجليزي الطريق أمام كافة التكهنات بإعلانه الرسمي عن تمديد الولاية التدريبية للألماني توماس توخيل حتى صيف 2028.

وهذا القرار يمنح المدرب صاحب الـ 52 عامًا الضوء الأخضر لقيادة إنجلترا في مونديال 2026 المرتقب، وبناء مشروع طويل الأمد يبلغ ذروته في بطولة أمم أوروبا يورو 2028 التي ستقام على أراضي المملكة المتحدة وأيرلندا.

إنجازات توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي

منذ توليه المهمة خلفًا لساوثغيت، أحدث توخيل ثورة في المفاهيم التكتيكية للمنتخب، حيث قاد الفريق في عشر مباريات محققًا تسعة انتصارات مذهلة، واللافت للنظر هو الصلابة الدفاعية غير المسبوقة إذ لم تهتز شباك الإنجليز سوى في مناسبة واحدة خلال مباراة ودية، بينما حافظوا على نظافة سجلهم من الأهداف في جميع اللقاءات الرسمية.

ويستعد الجمهور لمتابعة إنجلترا في مجموعة مونديالية متوازنة تضم كرواتيا وغانا وبنما، وقد وضع توخيل خارطة طريق صارمة تبدأ بمواجهات ودية رفيعة المستوى ضد أوروغواي واليابان في مارس المقبل.

ويهدف المدرب الألماني من هذه الاختبارات إلى صقل القائمة النهائية التي ستسافر إلى أمريكا الشمالية، مؤكدًا على أن تمثيل المنتخب في عهده لن يكون إلا للأكثر انضباطًا.