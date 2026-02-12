تغييرات مرتقبة في دوري روشن على طريقة الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 04:22 مساءً - تعمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين حاليًا، على تغييرات مرتقبة في إعداد جدول المباريات خلال الموسم المقبل، فيما يأتي ذلك على طريقة الدوري الإنجليزي، حيث يتم دراسة اعتماد نظام الجدولة غير المتطابقة، ويكون ذلك بدل من النظام المعمول به في الوقت الحالي.

تغييرات مرتقبة في دوري روشن

كشفت بعض من التقارير الصحفية، إن المقترح حول حدوث تغييرات مرتقبة بدوري روشن المحترفين، سيكسر بذلك الآليات المعتمدة خلال المواسم الماضية، حيث إنه ستتكرر مواجهات الدور الثاني بنفس ترتيب الدور الأول ويكون ذلك مع تبديل الأرض فقط.

النظام الجديد المقترح بالدوري السعودي

أوضحت التقارير الصادرة بالصحيفة السعودية، إن النظام الجديد المقترح في الدوري السعودي، لن يكون خاص بتسلسل مباريات النصف الثاني من الموسم وبذلك يكون مطابق لمباريات النصف الأول بالموسم، ويكون ذلك على طريقة الدوري الإنجليزي.

تنسيق استخدام الملاعب وبرامج الصيانة الدورية

في نفس السياق، فقد أشارت تلك التقارير، بأن التوجه للتغييرات يرتبط بعدد من التحديات التنظيمية، ومنها تنسيق استخدام الملاعب وبرامج الصيانة الدورية، وهي التي تؤثر على جاهزية المنشآت الرياضية، علمصا بأن إعداد جدول المسابقة يتم عبر نظام إلكتروني خاص بكافة الضوابط المرتبطة بكافة المباريات.