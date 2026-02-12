مجزرة تهز كندا.. 9 طلاب قتلى في هجوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 04:22 مساءً - شهدت كندا مجزرة كبرى، بعد أن أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بهجوم على مدرسة ثانوي في كندا، الأمر الذي نتج عنه مقتل نحو تسعة أشخاص.

تفاصيل الحادث

حسب ما تم ذكره من قبل التحقيقات الرسمية فأن مرتكب الجريمة هو طالب متحول جنسيًا من ذكر إلى انثى، أما عن السبب وراء القيام بهذا الهجوم العنيف غير معروف، فقد قام بالانتحار عقب الجريمة.

قتل والدته وشقيقه

قبل القيام بالهجوم على المدرسة قام المسلح بقتل والدته وشقيقه، ثم أقدم بعد ذلك على قتل نحو سبعة أشخاص آخرين في ثاني اسوأ حوادث إطلاق النار التي تتم في مدارس كندا.

بلاغات ضد المتحول جنسيًا

أشارت التقارير إلى أن جيسي قام بقتل والدته وشقيقه في منزلهم من قبل قبل هذا الحادث، وأنه قام بتعريف نفسه كأنثى قبل ست سنوات، وأن هناك العديد من البلاغات الوارده التي تشير إلى خلل في قواه العقلية.

