بند سري في عقد كيلر مع الاتحاد.. لماذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 04:22 مساءً - داخل أروقة العميد، تبدو الصفقة الشتوية الأخيرة وكأنها مصممة بدقة لمهمة قارية محددة بعيدًا عن صخب المنافسات المحلية.

فقد اتخذت إدارة نادي الاتحاد قرارًا فنيًا وإداريًا مغايرًا بالاتفاق مع المدافع الكاميروني الجديد ستيفان كيلر، يقضي بحصر تواجده داخل المستطيل الأخضر في مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

ويأتي هذا التوجه لتعزيز الخطوط الخلفية للفريق في المعترك القاري، مع الحفاظ على توازن القائمة المسجلة في المسابقات السعودية التي شهدت تدعيمًا بأسماء هجومية رنانة مثل يوسف النصيري وجورج إيلينيكنا.

عقد الاتحاد مع كيلر

تضمن العقد المبرم بين الطرفين تفاصيل دقيقة تمنع وقوع النادي في فخ النزاعات القانونية مستقبلًا، حيث وقع كيلر على بند يحرمه من المطالبة بتعويضات مالية في حال تضاؤل عدد مشاركاته.

كما يمتلك اللاعب حق فسخ الارتباط إذا لم يتم استيفاء الحد الأدنى من الدقائق المعتمدة دوليًا، وهو ما يعكس الاحترافية في التعامل مع صفقات الإعارة قصيرة الأمد التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

مسيرة ستيفان كيلر

يصل المدافع الكاميروني إلى جدة محملًا بخبرات أوروبية متنوعة بدأت من ألافيس الإسباني ومرت بالملاعب الكرواتية والقبرصية.

وقد أظهر كيلر جاهزية بدنية وفنية عالية هذا الموسم بمشاركته في أكثر من عشرين مباراة رسمية؛ مما يجعله ورقة رابحة للاتحاد في رحلة البحث عن اللقب الآسيوي المفقود، خاصة مع الروح الجديدة التي بثتها الصفقات الشتوية في جسد الفريق.