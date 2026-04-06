تطورات.. توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 02:27 مساءً - في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة مستجدات الأداء الاقتصادي للدولة.

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة الاقتصاد المصري

أوضح السفير محمد الشناوي الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة، حيث استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، والعمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مسار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والإجراءات التي تتخذها الحكومة، خاصة من جانب البنك المركزي والقطاع المصرفي، للتعامل مع التحديات الإقليمية الحالية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

أشار إلى أن محافظ البنك المركزي أكد توافر مستويات مطمئنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، سواء فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية أو مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار عمل المصانع.

توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحد من التضخم

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في توفير الموارد الدولارية اللازمة لدعم العملية الإنتاجية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، بما يحقق الأمن الاقتصادي.

كما وجّه بضرورة تكثيف الجهود للحد من معدلات التضخم، مع استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.