موقف هاري كين من المشاركة مع بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني، المقررة غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة جاهزية نجم الفريق هاري كين.

كانت مشاركة كين محل شك خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه لإصابة أبعدته عن مباريات بايرن ميونخ الأخيرة، كما لم يكن متواجدًا مع منتخب إنجلترا في المباريات الدولية الأخيرة، وهو ما أثار قلق عشاق الفريق الألماني قبل مواجهة العملاق الإسباني.

إلا أن تدريبات الفريق اليوم الإثنين حملت أخبارًا مطمئنة، حيث عاد كين ليشارك بشكل طبيعي مع زملائه، دون أي علامات على استمرار تأثير الإصابة، ما يمثل دفعة قوية للهجوم البافاري قبل اللقاء المرتقب.

ماذا قدم هاري كين مع بايرن ميونخ هذا الموسم؟

يعول بايرن ميونخ بشكل كبير على كين، البالغ من العمر 32 عامًا، في مواجهة ريال مدريد، خاصة أن اللاعب سجل هذا الموسم 48 هدفًا في 40 مباراة بجميع المسابقات، إضافة إلى تقديم 5 تمريرات حاسمة، ما يبرز أهميته الكبيرة في خط هجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يشكل عودة كين إلى التشكيلة عنصراً حاسمًا في خطط بايرن ميونخ الهجومية، حيث يسعى الفريق الألماني لمجاراة قوة ريال مدريد على أرضه في البرنابيو، في مباراة يعتبرها النقاد من أهم لقاءات هذا الدور في النسخة الحالية من البطولة.

وبالتوازي مع ترقب مشاركة كين، تركز الجماهير ووسائل الإعلام على كل استعدادات بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد، مع متابعة دقيقة لأداء اللاعبين الرئيسيين والجاهزية البدنية للفريق، في ظل أهمية اللقاء للفريقين في طريقهما نحو نصف

النهائي.