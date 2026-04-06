ماذا يحدث في الدوري المصري؟ شوبير يكشف كواليس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 02:27 مساءً - في انتقادات حادة تعكس قلقًا متزايدًا بشأن مستوى الانضباط داخل الملاعب، وجه الإعلامي أحمد شوبير سهام نقده إلى عدد من السلوكيات المتكررة في مباريات الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أنها ظواهر "سخيفة" لا تتواجد في الدوريات الكبرى، وتؤثر سلبيًا على صورة الكرة المصرية.

أحمد شوبير ينتقد كثرة إيقاف المدربين في الدوري المصري

أبدى شوبير استغرابه من تكرار مشهد جلوس المدربين في المدرجات بسبب الإيقاف، مؤكدًا أن الأمر أصبح ظاهرة لافتة للنظر في أغلب المباريات، وأوضح أن بعض اللقاءات تشهد وجود أكثر من مدرب في المدرجات، بينما يتكرر السيناريو ذاته بشكل متبادل بين الفرق في الجولات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تعكس أزمة حقيقية في سلوك الأجهزة الفنية، خاصة مع تزايد حالات الطرد نتيجة الاعتراضات المتكررة على قرارات الحكام، وأكد أن المدرب يمثل القدوة الأولى للاعبين، وبالتالي فإن انفعالاته المفرطة وتصرفاته غير المنضبطة تنعكس بشكل مباشر على أداء الفريق وسلوك لاعبيه داخل الملعب.

ظاهرة العبث بنقطة الجزاء في الدوري المصري تثير الجدل

في سياق متصل، تطرق شوبير إلى ظاهرة أخرى وصفها بأنها الأكثر غرابة، حيث يلجأ بعض اللاعبين إلى الجلوس على نقطة الجزاء قبل تنفيذ الركلات، بهدف إفساد أرضية المكان والتأثير على دقة التسديد.

وأوضح أن هذه الممارسة غير الرياضية تؤدي في كثير من الأحيان إلى إهدار الفرص، حيث تنحرف الكرة عن مسارها الطبيعي نتيجة سوء تثبيتها، خاصة في ظل معاناة بعض الملاعب من مشكلات في جودة الأرضية، وأكد أن هذه التصرفات لا تُشاهد في أي دوري آخر، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير الاحترافية داخل المسابقة.

مطالب بفرض عقوبات صارمة للحد من السلوكيات غير الرياضية

اختتم شوبير تصريحاته بدعوة واضحة إلى ضرورة تدخل الحكام بحزم أكبر للحد من هذه الظواهر، مشددًا على أهمية تطبيق اللوائح بشكل صارم على أي لاعب يحاول العبث بنقطة الجزاء أو إثارة الفوضى داخل الملعب.

واقترح أن يتم إنذار اللاعب المخالف فورًا، وفي حال تكرار السلوك يتم تصعيد العقوبة إلى بطاقة أخرى، لضمان القضاء على هذه الممارسات، كما شدد على أن تطوير الدوري المصري لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل يتطلب أيضًا تعزيز الانضباط والالتزام بالقواعد، بما يساهم في تحسين صورة المسابقة على المستويين المحلي والدولي.