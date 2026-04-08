بعد تصريح ”بدور على عروسة” من الفنان المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 08:27 مساءً - تصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تصريحات الفنان تامر حسني حول إمكانية زواجه مرة أخرى، ما أعاد قصة الثنائي إلى دائرة الضوء وأثار حالة من الجدل والتفاعل الواسع بين الجمهور.

تصريحات تامر حسني عن الزواج

خلال لقاء مباشر عبر إحدى المنصات الرقمية، تلقى تامر حسني سؤالًا من أحد المتابعين بشأن تفكيره في الزواج مرة أخرى، وجاء رده بطابع ساخر، حيث قال: ده مين بقى اللي بيسأل؟"، قبل أن يضيف مازحًا: "آه بدور على عروسة"، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، وتسبب في انتشار واسع للتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا التعليق فتح باب التكهنات، خاصة في ظل ربط الجمهور المستمر بين حياة تامر الشخصية وعلاقته السابقة مع بسمة بوسيل، ما ساهم في تصدر اسميهما معًا قوائم البحث.

ارتفاع معدلات البحث عن بسمة بوسيل بعد تصريحات تامر حسني

بالتزامن مع انتشار تصريحات تامر حسني، ارتفعت معدلات البحث عن بسمة بوسيل بشكل ملحوظ، حيث سعى الجمهور لمعرفة رد فعلها على تلك التصريحا، ورغم عدم إصدارها أي تعليق رسمي، إلا أن صمتها زاد من حالة الجدل، وفتح المجال أمام تفسيرات متعددة من قبل المتابعين.

ويعكس هذا الاهتمام استمرار تأثير العلاقة السابقة بين الثنائي، والتي كانت من أبرز العلاقات في الوسط الفني، حيث لا يزال الجمهور يتابع أي تطورات تخصهما حتى بعد الانفصال.

آخر أعمال تامر حسني

على الصعيد الفني، واصل تامر حسني نشاطه بإعلانه عن تعاونه الأول مع الفنانة الصاعدة ماس رحيم، ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، من خلال أغنية "يروح البحر".

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة دعم لماس، معبرًا عن سعادته بمشاركتها أولى خطواتها الفنية، وداعيًا الجمهور لمساندتها، الأغنية من كلمات الشاعر محمد صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع محمد عبد النبي، وقد لاقت تفاعلًا لافتًا منذ طرحها.

ويستمر تامر حسني في تحقيق حضور قوي على الساحة الفنية، بالتوازي مع تصدره المشهد الإعلامي بسبب حياته الشخصية، فيما تظل بسمة بوسيل محور اهتمام الجمهور في كل ما يتعلق بتطورات علاقتهما السابقة.