اطّلع على الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 02:17 مساءً - يقترب برشلونة من وضع يده على لقب الدوري الإسباني، عندما يخوض مواجهة مهمة مساء اليوم السبت أمام أوساسونا، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفًا على ملعب إل سادار، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز الذي قد يقربه خطوة كبيرة من حسم اللقب رسميًا.

ويسعى برشلونة إلى الخروج بالنقاط الثلاث ليس فقط لتعزيز موقعه في الصدارة، ولكن أيضًا لزيادة الفارق مع ملاحقه المباشر ريال مدريد، في ظل اشتداد المنافسة مع اقتراب خط النهاية.

في المقابل، يدخل أوساسونا المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره، مستفيدًا من عاملي الأرض والدعم الجماهيري، في محاولة لإرباك حسابات المتصدر والخروج بنتيجة تعزز موقعه في جدول الترتيب.

ترتيب برشلونة و أوساسونا في الليجا

يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ74 نقطة، في حين يحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة beIN Sports، التي تنقل منافسات الليجا حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 3.