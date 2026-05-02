فليك بالقوة الضاربة لحسم لقب الليجا.. تشكيل برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 02:17 مساءً - أستقر هانز فليك، المدير الفني الألماني لفريق برشلونة الاول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أوساسونا، في اللقاء المرتقب ضمن منافسات الدوري الإسباني لحسم بكل الليجا لموسم 2025-2026.

ملعب مباراة برشلونة ضد أوساسونا

تُقام المباراة على ملعب إل سادار، حيث يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه القوية والاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب، بينما يأمل أصحاب الأرض في استغلال الدعم الجماهيري للخروج بنتيجة إيجابية.

ويدخل برشلونة المواجهة واضعًا نصب عينيه الفوز، إذ قد يرفع رصيده إلى 88 نقطة، مع ترقب تعثر ريال مدريد أمام إسبانيول، وهو ما قد يمنحه التتويج رسميًا هذا الأسبوع.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

في حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: كانسيلو – جيرارد مارتين – كوبارسي – كوندي

خط الوسط الدفاعي: جافي – بيدري

خط الوسط الهجومي: روني بردغجي – أولمو لوبيز

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

غيابات برشلونة ضد أوساسونا

ويغيب عن التشكيل جناح الفريق الشاب لامين يامال، في حين يقود ليفاندوفسكي الخط الأمامي مدعومًا بتحركات أولمو وفيرمين لوبيز.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.